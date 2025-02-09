Чи потрібно знижувати мобілізаційний вік в Україні: військовий здивував відповіддю

Мобілізаційний вік в Україні суперечить законодавчим нормам. Таку думку висловив головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин він розповів, що зниження мобілізаційного віку – це політичне рішення.

“За законом можна служити з 18 років. Тобто контракт можна прийти підписати у 18 років, а мобілізувати не можна. Чим відрізняється контрактник від мобілізованого, мені, наприклад, як головному сержанту, незрозуміло. Тобто чому люди воювати о 18 можуть, і якщо вони підписують контракт, вони воюють, то чим це відрізняється від того, що до 25 років, якщо він не захоче, то він не може виконувати якусь функцію в армії? Ну, тобто норми законодавства суперечать самі собі”, – каже Ігор Руляк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

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