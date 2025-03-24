Зеленський анонсував розширення програми "Контракт 18-24": кого торкнеться

За словами президента, є запит конкретних бригад щодо розширення програми "Контракт 18-24".

Програма "Контракт 18-24", яка передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, буде розширена на підрозділи Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 24 березня.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача він заслухав доповідь щодо програми з контрактом 18–24 і її перших результатів.

За словами президента, планується розширення програми "Контракт 18-24" і на інші бригади ЗСУ, а також підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

"Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, в Україні запустили контракт для 18–24-річних добровольців.

Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають зокрема один мільйон гривень за рік служби.

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