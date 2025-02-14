Контракти для 18-24-річних: командир підрозділу сказав, хто саме має служити

Боєць виступив за запровадження таких контактів для військовослужбовців будь-якого віку, адже багато захисників втомилися і потребують відпочинку.

На фронті Україні катастрофічно бракує молодих та енергійних людей, однак серед молодиків віком до 25 років за контрактом мають служити лише ті, хто вмотивований, хоче воювати та здобуває відповідну освіту.

Таку думку командир підрозділу "Барні" 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Степан Барна висловив у ефірі "Київ24".

Барна пояснив, які саме люди віком до 25 років мають служити на фронті за контрактом.

"Я проти мобілізації молодих людей віком до 25-ти. Я вважаю, що віком до 25-ти мають служити ті, хто хочуть воювати, хто навчається воювати. Діти ж навчаються воювати, вступають у військові навчальні заклади. Вони готуються бути офіцерами, військовими. Відповідно ті люди мають – молоді хлопці і дівчата – служити і бути призваними за контрактом віком до 25 років", – розповів командир.

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Він також акцентував, що слід запровадити такі контакти не тільки для молоді, а й для військовослужбовців будь-якого віку. Тому що багато захисників втомилися і потребують відпочинку.

"Сьогодні катастрофічний брак людей молодих, енергійних, котрі можуть працювати на високоточній зброї – це перше. Другий момент – очевидно, що я хотів би бачити таку перспективу і для інших вікових категорій: і 25-30, і 30-40, і 40-50, і навіть 60-65. Чому я так говорю? Тому що я вважаю, що треба давати можливість всім буз винятку категоріям військовослужбовців отримувати такий шанс. Особливо ті, котрі провоювали у бойових підрозділах, перебували в зоні бойових дій більше як рік. Вони потребують відновлення", – висловився Барна.

У цьому контакті він навів приклад своєї бригади. За три роки повномасштабної війни у бригаді не було практично жодної ротації.

"Нас не відводили в райони відведення, ППД, на полігони. Ми весь час перебували в зоні бойових дій", – додав командир підрозділу "Барні".

До слова, як повідомили у Міноборони України, чоловіки віком 18-24 роки, які вирішать вступити на військову служба за контрактом, зможуть обіймати виключно бойові посади.