Служба за контрактом для 18-24-річних: які умови передбачені для військових (документ)

Стали відомі основні положення реалізації постанови щодо контрактів для 18-24-річних. Зокрема, йдеться про чіткі посади, терміни та виплати.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Стали відомі умови контракту для військовослужбовців віком 18-24 роки (8 фото)

Порядок реалізації цієї постанови: найголовніше

1. Контракт може укладатись на такі посади:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

2. Контракт на один рік з обовʼязковою умовою участі у бойових діях. За сукупністю має бути не менше 6 місяців за контракт.

3. Підготовка: проходження посиленої підготовки: базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, фахова підготовки – від 14 діб, курс адаптації у військовій частині – 14 діб.

4. Громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в обраній ними військовій частині, направлення може бути видане командиром такої військової частини або начальником центру рекрутингу ЗСУ.

5. Військовим, які уклали такі контракти, виплачується 1 млн грн, але частинами:

перша частина – 200 000 гривень протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений;

друга частина – 300 000 гривень протягом п’яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується наказом командира військової частини;

третя частина – 500 000 гривень у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом – в останній день дії контракту.

6. У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, неотримана частина/частини такої допомоги не виплачується/не виплачуються.

7. Після проходження річного контракту громадянина не мають право призивати на службу 12 місяців.

8. Після проходження річного контракту громадянин має право на перетинання кордону України.

Раніше йшлося про те, що на фронті потрібні молоді хлопці, тому контракти для 18-24-річних — це достойна пропозиція. Але є один юридичний нюанс.

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