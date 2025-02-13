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Відомий український співак Целип шокував, як йому пропонували інтим за гроші

Відомий український співак Целип шокував, як йому пропонували інтим за гроші

Ігор Целип

Часом артист отримує доволі непристойні повідомлення в соцмережах.

Український співак Ігор Целип шокував, як йому пропонували інтим за гроші.

Виконавець часто отримує повідомлення від шанувальників, але деякі з них його справді дивують. Артист у коментарі ТСН.ua зізнався, що йому писали з непристойними запитами, зокрема – пропонували інтимні послуги за гроші. Спочатку виконавець сприймав такі повідомлення за жарт, але згодом переконався в серйозність намірів.

"Одного разу я відкрив директ і побачив повідомлення: "Скільки коштує ніч із тобою?". Спочатку подумав, що це жарт, але коли почав читати далі, зрозумів, що людина дійсно серйозно налаштована. Вона писала, що може заплатити будь-яку суму, тільки б я погодився. Мені стало неприємно і навіть трохи страшно – адже такі люди можуть бути наполегливими",- ділиться артист.

Ігор Целип / ©
Ігор Целип

За словами співака, він одразу відмовився і навіть не вступав у діалог із цією людиною. Ба більше, виконавець говорить, що його ще й обурили подібні пропозиції. Він переконаний, що це вже за межею пристойності.

"Я не розумію, чому деякі люди вважають це нормальним. Для мене це дико, адже я займаюся музикою, а не таким "бізнесом". Я завжди мріяв про сцену, а не про те, щоб отримувати подібні пропозиції. У соцмережах буває всяке, але це вже за межею пристойності", - коментує Ігор.

Нагадаємо, нещодавно скандальний репер Потап розповідав, як чоловіки пропонували заплатити кошти за інтим із Настею Каменських. Також артист розкрив, як його дружина реагувала на подібні пропозиції.

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