MamaRika кардинально змінила імідж і приголомшила новим образом

Артистка пояснила, чому вперше за багато років наважилася на зміни в зовнішньому вигляді.

Українська співачка MamaRika кардинально змінила імідж та похвалилася новим образом.

Артистка наважилася на зміни в зовнішньому вигляді вперше за багато років. Знаменитість говорить, що останні декілька місяців для неї були складними. Співачка пережила вигорання, боролася з внутрішніми демонами та щодня працювала над собою. Це все привезло до того, що MamaRika почала змінюватися внутрішньо. Аби продемонструвати нову "я", співачка змінилася і зовнішньо.

Зокрема, MamaRika пофарбувала волосся. Багато років виконавиця ходила з пасмами рожевого кольору. Нині ж артистка від цього відмовилася. Тепер у співачки пофарбоване волосся у колір бургунді.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Якщо жінка змінює колір волосся, вона змінює все…Це історія не для одного рілза, але можу сказати точно, що останні кілька місяців були дуже важкими для мене…Вигорання, повна порожнеча всередині, щоденна праця над собою, боротьба зі своїми демонами, спроби рости, попри весь треш навколо, привели мене до змін. А там де зміни внутрішні, там і назовні. Новий етап. Нова я. Нічого не боюся і готова розривати!" – поділилася артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова наважилася на експеримент із зачіскою 9-річної доньки. Артистка пофарбувала волосся Соломії в зелений колір.

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