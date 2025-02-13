MamaRika кардинально сменила имидж и ошеломила новым образом

Артистка объяснила, почему впервые за много лет решилась на изменения во внешнем виде.

Украинская певица MamaRika кардинально сменила имидж и похвасталась новым образом.

Артистка решилась на изменения во внешнем виде впервые за много лет. Знаменитость говорит, что последние несколько месяцев для нее были сложными. Певица пережила выгорание, боролась с внутренними демонами и ежедневно работала над собой. Это все привезло к тому, что MamaRika начала меняться внутри. Чтобы продемонстрировать новую "я", певица изменилась и внешне.

В частности, MamaRika покрасила волосы. Многие годы исполнительница ходила с прядями розового цвета. Сейчас артистка от этого отказалась. Теперь у певицы покрашены волосы в цвет бургунди.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Если женщина меняет цвет волос, она меняет все...Это история ни для одного рилса, но могу сказать точно, что последние несколько месяцев были очень тяжелыми для меня...Выгорание, полная пустота внутри, ежедневный труд над собой, борьба со своими демонами, попытки расти, несмотря на весь трэш вокруг, привели меня к переменам. А там, где изменения внутренние, там и внешние. Новый этап. Новая я. Ничего не боюсь и готова разрывать!" – поделилась артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая решилась на эксперимент с прической 9-летней дочери. Артистка покрасила волосы Соломии в зеленый цвет.

Читайте также: