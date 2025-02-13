Почему "докатка" опасна для автомобиля: шокирующие подробности

Важно знать, что "запаска" имеет строгие ограничения в использовании.
Ограничения при использовании "докатки" связаны не только с ресурсом самого колеса, но и его влиянием на безопасность и техническое состояние авто.
Об этом пишет u-news.
В частности, из-за длинной езды с запасным колесом перегружается трансмиссия, ухудшается сцепление с дорожной поверхностью. Особенно, если речь идет о езде по бездорожью, в гололед или дождь.
В большинстве современных авто стандартное запасное колесо отсутствует или же речь идет о "докатке" — узком временном колесе, которое позволяет доехать до мастерской.
Ограничения для "докатки":
- максимальная скорость – до 80 км/ч;
- дистанция – не более 80 км.
Чем опасна езда на запасном колесе?
Длительная эксплуатация "докатки" может привести к перегрузке трансмиссии, ухудшению сцепления с дорогой и отрицательно повлиять на управляемость авто. Особенно это критично во время дождя, гололеда или езды по бездорожью.
Чтобы избежать опасности, специалисты рекомендуют как можно быстрее заменить запасное колесо полноценным и не превышать разрешенные параметры скорости и пробега.
Напомним, в Украине заработает новая электронная система контроля за транспортом "Инспектор", которая поможет автоматизировать проверки грузовиков и автобусов и повысить безопасность на дорогах.
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