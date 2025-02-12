Как запустить двигатель авто во время мороза: советы для водителей

Как правильно заводить автомобиль во время морозов во избежание проблем с аккумулятором, двигателем и электроникой.

При усилении морозов в феврале водители могут столкнуться с трудностями запуска двигателя автомобиля, особенно утром, когда он долго находился на улице.

Самый слабый агрегат в автомобиле – аккумуляторная батарея

Зимой аккумуляторная батарея автомобиля страдает больше всего. Поэтому прежде, чем заводить автомобиль во время минусовой температуры, сначала нужно разогреть. Часто из-за низкой температуры заряда аккумулятора не хватает, чтобы завести двигатель.

Как зарядить аккумулятор во время мороза

Если вы давно не использовали аккумулятор и он разряжался у вас раньше, следует на ночь отнести его в тепло, сняв с автомобиля.

Аккумулятор будет лучше заряжаться зимой, если вечером хорошо прогреть автомобиль. К примеру, совершить 30-минутное путешествие на авто, не выключая двигатель и не включая мощные электроприборы вроде обогрева сидений.

Если двигатель авто в мороз все же не заводится, следует проверить свечи зажигания. Может быть, там собрался нагар.

Зимой автомобилю мешает завестись загустевшее масло. Особенно если вы давно его не меняли.

Как завести автомобиль в мороз: алгоритм действий

Прежде чем установить двигатель, выключите все электроприборы в машине. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор.

Подождите несколько секунд, когда отопление включено.

Если двигатель не завелся с полуоборота, не крутите стартер дольше 10 секунд, ведь он может выйти из строя. Совершить 3-4 попытки и дайте ему отдохнуть минуту, а затем продолжать.

У машин с механической коробкой передач стартер лучше крутить после того, как выдавите сцепление, а когда двигатель заведется, не отпускать еще 2-3 секунды педаль – это увеличит срок действия трансмиссии и облегчит пуск силовой установки.

Если нужно разогреть двигатель зимой, в сильный мороз, лучше подождать минуту, пока стрелка тахометра не опустится до привычных вращений холостого хода – и трогаться с места после этого.

Напомним, ранее сообщалось, что водителям грозит штраф в 1700 грн. за отсутствие одного элемента.

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