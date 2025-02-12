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Астрологический прогноз на 12 февраля

Астрологический прогноз на 12 февраля

Змей - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день обмана, соблазна и искушений, когда важно подвергать сомнению все – слова, дела и поступки окружающих людей. 

Символ дня: Змей-искуситель.

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: из рациона необходимо исключить грибы и мясо

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно прореживать взошедшую рассаду. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения духовной и эзотерической литературы. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут показать, к чему больше тяготеет человек – добру или злу. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – велик риск потерять слишком много.

Цитата дня: «Неважно если ты поблуждал, отклонившись от правильной дороги, главное – прийти, куда нужно, и чтобы хватило духу пройти весь путь до конца» (Арнхильд Лаувенг).

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