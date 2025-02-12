Астрологический прогноз на 12 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день обмана, соблазна и искушений, когда важно подвергать сомнению все – слова, дела и поступки окружающих людей.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: из рациона необходимо исключить грибы и мясо
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно прореживать взошедшую рассаду.
Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения духовной и эзотерической литературы.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут показать, к чему больше тяготеет человек – добру или злу.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – велик риск потерять слишком много.
Цитата дня: «Неважно если ты поблуждал, отклонившись от правильной дороги, главное – прийти, куда нужно, и чтобы хватило духу пройти весь путь до конца» (Арнхильд Лаувенг).
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