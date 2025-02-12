Астрологічний прогноз на 12 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день ошуканства та спокус, коли важливо ставити під сумнів усе – слова, справи та вчинки оточення.

Символ дня: Змій-спокусник.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити гриби та м'ясо

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду, що зійшла.

Магія та містика дня: день сприятливий для вивчення духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але можуть показати, до чого більше тяжіє людина – добра чи зла.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри – ризик втратити занадто багато.

Цитата дня: «Не має значення якщо ти поблукав, відхилившись від правильної дороги, головне – прийти, куди потрібно, і щоб вистачило духу пройти весь шлях до кінця» (Арнхільд Лаувенг).

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