Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 12 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Кропивницкий;
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Павлоград;
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Лубны/р-н (Полтавщина);
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Кременчуг/р-н (Полтавщина);
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Яготин (Киевщина);
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Черкассы/р-н;
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Сумы/р-н;
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Кролевец (Сyмщина);
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Житомирский р-н;
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Обухов/р-н (Киевщина);
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Пригород Киева.
Напомним, россияне ударили по спальному микрорайону Сум. Пострадала женщина, зафиксированная разрушением.
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