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Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Россия снова атаковала Украину 12 февраля ударными "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 12 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Кропивницкий;

  • Павлоград;

  • Лубны/р-н (Полтавщина);

  • Кременчуг/р-н (Полтавщина);

  • Яготин (Киевщина);

  • Черкассы/р-н;

  • Сумы/р-н;

  • Кролевец (Сyмщина);

  • Житомирский р-н;

  • Обухов/р-н (Киевщина);

  • Пригород Киева.

Напомним, россияне ударили по спальному микрорайону Сум. Пострадала женщина, зафиксированная разрушением.

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