Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 12 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Кропивницкий;

Павлоград;

Лубны/р-н (Полтавщина);

Кременчуг/р-н (Полтавщина);

Яготин (Киевщина);

Черкассы/р-н;

Сумы/р-н;

Кролевец (Сyмщина);

Житомирский р-н;

Обухов/р-н (Киевщина);

Пригород Киева.

Напомним, россияне ударили по спальному микрорайону Сум. Пострадала женщина, зафиксированная разрушением.