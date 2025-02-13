Чому "докатка" небезпечна для автомобіля: шокувальні подробиці

Обмеження під час використання "докатки" пов’язані не тільки з ресурсом самого колеса, а й його впливом на безпеку і технічний стан авто.

Про це пише u-news.

Зокрема, через довгу їзду із запасним колесом перевантажується трансмісія, погіршується зчеплення з дорожньою поверхнею. Особливо, якщо йдеться про їзду бездоріжжям, в ожеледь чи дощ.

У більшості сучасних авто стандартне запасне колесо відсутнє або ж йдеться про “докатку” — вузьке тимчасове колесо, яке дозволяє доїхати до майстерні.

Обмеження для “докатки”:

максимальна швидкість – до 80 км/год;

дистанція – не більше 80 км.

Чим небезпечна їзда на запасному колесі?

Тривала експлуатація “докатки” може призвести до перевантаження трансмісії, погіршення зчеплення з дорогою та негативно вплинути на керованість авто. Особливо це критично під час дощу, ожеледі або їзди бездоріжжям.

Щоб уникнути небезпеки, фахівці рекомендують якнайшвидше замінити запасне колесо на повноцінне та не перевищувати дозволені параметри швидкості й пробігу.

Нагадаємо, в Україні запрацює нова електронна система контролю за транспортом “єІнспектор”, яка допоможе автоматизувати перевірки вантажівок і автобусів та підвищити безпеку на дорогах.

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