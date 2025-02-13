Как правильно очищать автомобиль от льда: советы экспертов

Эксперты дали несколько советов, как не повредить авто во время очищения от льда.

Очистка автомобиля от наледи без подготовки может привести к повреждению кузова, бампера, щеток стеклоочистителя и уплотнителей. Особенно рискованно снимать лед резкими движениями.

Об этом пишет UaMotors.

Эксперты рекомендуют использовать мягкие щетки и скребки для очистки дверей, ручек и других поверхностей. Для труднодоступных мест лучше применять аксессуары разных форм. Для очистки стекла от конденсата полезны микрофибровые салфетки.

"Для ускорения процесса очистки лобового стекла и зеркал от наледи стоит заранее включить их обогрев изнутри. Эксперт порекомендовал дополнительно использовать специальные добавки для поддержания хорошей видимости. При выборе таких средств важно проверить качество их распыления на замерзших деталях автомобиля", — говорится в сообщении.

Конденсат внутри машины образуется из-за повышенной влажности, поэтому оптимально поддерживать ее на уровне 30-45% в зимний период.

С наступлением морозов важно следить за состоянием резинок стеклоочистителей, чтобы избежать их обледенения. Если дворники не прилегают к стеклу и оставляют разводы, повышается риск их прилипания. В таких случаях лучше поднимать их вверх, а для лучшей видимости на дороге можно рассмотреть приобретение новых, с функцией подогрева.

Что касается дверей, то если они обледенели и не открываются, эксперты советуют осторожно пошатывать их. Часто причиной примерзания является влага на резиновом уплотнителе. Для предотвращения повреждений открывайте дверь плавно, а обработка уплотнителей силиконовой жидкостью поможет предотвратить накопление влаги.

Напомним, эксперты ответили, вреден ли холостой ход для автомобиля.

Читайте также: