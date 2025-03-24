Зеленский анонсировал расширение программы "Контракт 18-24": кого коснется

По словам президента, есть запрос конкретных бригад по расширению программы "Контракт 18-24".

Программа "Контракт 18-24", предусматривающая выплату 1 млн грн добровольцам, будет расширена на подразделения Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 24 марта.

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего он заслушал доклад по программе с контрактом 18-24 и ее первым результатам.

По словам президента, планируется расширение программы Контракт 18-24 и на другие бригады ВСУ, а также подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

"Все эффективные подразделения в силах обороны должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал нашего государства, нашей устойчивости", — отметил глава государства.

Напомним, в Украине был запущен контракт для 18–24-летних добровольцев.

Граждане в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат, в частности, один миллион гривен в год службы.

Читайте также:

Миллион гривен, выезд за границу и куча льгот: все детали новых контрактов для украинцев в возрасте 18-24 года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.