США хочуть розширити перемир'я на Чорне море – Держдеп

США хочуть "повного відновлення мирної комерційної діяльності" у Чорному морі.
Американська делегація в Саудівській Аравії обговорює з Україною і Росією можливість розширення "енергетичного" режиму припинення вогню на Чорне море.
Про це на брифінгу повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Брюс зазначила, що США хочуть "повного відновлення мирної комерційної діяльності" у Чорному морі. За її словами, зараз Вашингтон працює з Росією та Україною над припиненням вогню у Чорному морі, після чого сторони зможуть розпочати обговорювати подальші питання. Зокрема – повне припинення вогню.
"Переговорні групи збираються в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря, на шляху до повного припинення вогню... Чорне море, звичайно, є ключем до цього. Ми продовжуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми зобов’язуємося продовжувати нашу роботу, щоб подолати цей розрив", – каже речниця Держдепу.
Нагадаємо, представники Росії та США провели 24 березня переговори в Ер-Ріяді. Основною темою переговорів стало припинення вогню у Чорному морі. Представники США провели переговори із делегацією України 23 березня. Очікується, що після завершення американо-російських переговорів може пройти нова зустріч делегацій США та України.
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