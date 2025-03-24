Чи можливе припинення вогню в Україні до 20 квітня — думка політолога

Коли РФ зрозуміє, що сили вичерпані, вона може раптово запропонувати перемир’я – "тут і зараз".

Досягнення тимчасового припинення вогню в Україні до 20 квітня теоретично можливе, але про сталий мир говорити поки рано.

Таку оцінку ситуації дав політолог і міжнародник Максим Несвітайлов у коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, на цей момент США – зокрема Дональд Трамп – могли б ініціювати тимчасове перемир’я, однак його стабільність і довготривалість залишаються під великим питанням.

"Теоретично, ухвалення режиму тимчасового припинення вогню можливе. Це єдине, що можливо. Сталого миру до того моменту точно не буде", – вважає Несвітайлов.

На його думку, Росія наразі намагається виграти час, щоб вичерпати наступальний потенціал ЗСУ та просунутись на окремих напрямках, зокрема в Сумській області або по лінії фронту. Коли ж РФ зрозуміє, що сили вичерпані, вона може раптово запропонувати перемир’я – "тут і зараз".

Політолог також зауважив, що навіть за місяць російська армія зможе добре закріпитися на зайнятих позиціях, збудувати нові укріплення та паралельно вести інформаційну кампанію проти України. Йдеться про тиск на українське суспільство – щодо мобілізації, допомоги Заходу, а також заклики до скасування воєнного стану і проведення виборів.

На думку Несвітайлова, у Кремлі зацікавлені у виборах на тлі внутрішньої нестабільності, адже це може призвести до ще більшого розколу в Україні. "Це такий план росіян", – зазначив він.

Експерт підкреслив, що без чітких безпекових чи хоча б економічних гарантій з боку партнерів України, особливо США, починати переговори про перемир’я немає сенсу. "Що здобуває Росія – зрозуміло. А що здобуваємо ми в результаті цих перемовин – абсолютно неясно", – підсумував він.