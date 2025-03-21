Контракт для 18-24-річних: які бригади набиратимуть добровольців

У Силах оборони України розширили перелік підрозділів, які підписуватимуть контракти на службу з військовозобов'язаними, які не досягли мобілізаційного віку.

В українській армії найближчим часом буде розширено перелік бригад, які набиратимуть на військову службу за контрактом добровольців віком від 18 до 24 років.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Павло Паліса.

За його словами, до програми долучаться

3 окрема штурмова бригада;

24 ОМБр імені короля Данила;

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького;

93-тя ОМБр Холодний Яр;

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

39-та окрема бригада берегової оборони – 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса;

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ.

Окрім того, до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ "Азов" та 13 Бригада Національної гвардії України "Хартія".

Як підписати котракт

Контракт передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині.

Алгоритм рекрутингу добровольців, молодших за 25 років, дуже простий. Спочатку потрібно подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду в "Резерв+" після найближчого оновлення застосунку. Після цього отримати консультацію рекрутера.

Яку винагороду отримають добровольці

Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься у три етапи:

200 000 грн – після підписання контракту;

300 000 грн – після проходження підготовки;

500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Водночас бійці, які укладуть такі контракти, матимуть грошове забезпечення до 120 000 грн та додаткову винагороду за виконання бойових завдань.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 11 лютого затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років.

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