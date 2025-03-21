Контракт для 18-24-летних: какие бригады будут набирать добровольцев

В Силах обороны Украины расширили перечень подразделений, которые будут подписывать контракты на службу с военнообязанными, не достигшими мобилизационного возраста.

В украинской армии в ближайшее время будет расширен перечень бригад, которые будут набирать на военную службу по контракту добровольцев от 18 до 24 лет.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.

По его словам, к программе присоединятся

3 отдельная штурмовая бригада;

24 ОМБр имени короля Даниила;

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского;

93-я ОМБр Холодный Яр;

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского;

39-я отдельная бригада береговой обороны – 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса;

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ.

Кроме того, к программе скоро присоединятся подразделения НГУ "Азов" и 13-я Бригада Национальной гвардии Украины "Хартия".

Как подписать котракт

Контракт предусматривает базовую общевойсковую подготовку, профессиональную подготовку и адаптации в воинской части.

Алгоритм рекрутинга добровольцев младше 25 лет очень прост. Сначала нужно подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в "Резерв+" после ближайшего обновления приложения. После этого получить консультацию рекрутера.

Какое вознаграждение получат добровольцы

Добровольцы получат 1 млн единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться в три этапа:

200 000 грн – после подписания контракта;

300 000 грн – после прохождения подготовки;

500 000 грн – в день исключения из списков личного состава воинской части.

В то же время бойцы, которые заключат такие контракты, получат денежное обеспечение до 120 000 грн и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 февраля утвердил порядок годовых контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

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