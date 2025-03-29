Як переговори впливають на моральний стан військових: Білецький відповів

Командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький

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Переговори негативно впливають на моральний стан та ефективність роботи військових.

Про це розповів командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю Армія TV.

«Всі вкрай втомлені, безумовно, і так далі. Готові, але вкрай втомлені. Тому людина сподівається на краще. Миру це не значить, що ми готові і згодні віддавати території і тому подібні речі. Але миру хочуть всі. Відповідно, моє переконання, я не соціологічна контора, але моє переконання, що вони негативно впливають на солдат, на офіцерів і так далі», — зазначив Білецький.

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Він додав, що нині бійці не настільки зосереджені на війні, як раніше, що позначається на ефективності їхньої роботи.

«Люди думають періодично, тобто на повному серйозі кажуть, от в найближчий же час я там щось планую і так далі. Тобто людина не зосереджена, як пів року тому, виключно, тунельно в прямому сенсі слова, на війні, на виконання обов’язків і так далі. Чи це вплине якісно на її роботу? Вплине, тисячу відсотків, тому що коли ти не розфокусований і так далі, негативно», — заявив полковник.

За його словами, навіть якщо Україна буде дотримуватися інформаційної тиші, то це не вплине на інформацію, що «тектиме» від Росії та США.

Також Білецький погодився з думкою Кирила Вереса, що переговори впливають на рекрутинг

«Вважаю, що він десь правий. Мене це, нашу бригаду не торкнулося, але глобально я думаю, що правий. Що там перемовини, постійні розмови про перемовини, мінус там 10-15 відсотків рекрутингу на місяць», — підкреслив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ.

Нагадаємо, Білецький пояснив, яка основна стратегія росіян на фронті.