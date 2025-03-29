ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
2 хв

Як переговори впливають на моральний стан військових: Білецький відповів

Перемовини впливають не лише на моральний стан військових, а й на обсяги рекрутингу.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Андрій Білецький

Командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький

Переговори негативно впливають на моральний стан та ефективність роботи військових.

Про це розповів командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю Армія TV.

«Всі вкрай втомлені, безумовно, і так далі. Готові, але вкрай втомлені. Тому людина сподівається на краще. Миру це не значить, що ми готові і згодні віддавати території і тому подібні речі. Але миру хочуть всі. Відповідно, моє переконання, я не соціологічна контора, але моє переконання, що вони негативно впливають на солдат, на офіцерів і так далі», — зазначив Білецький.

Він додав, що нині бійці не настільки зосереджені на війні, як раніше, що позначається на ефективності їхньої роботи.

«Люди думають періодично, тобто на повному серйозі кажуть, от в найближчий же час я там щось планую і так далі. Тобто людина не зосереджена, як пів року тому, виключно, тунельно в прямому сенсі слова, на війні, на виконання обов’язків і так далі. Чи це вплине якісно на її роботу? Вплине, тисячу відсотків, тому що коли ти не розфокусований і так далі, негативно», — заявив полковник.

За його словами, навіть якщо Україна буде дотримуватися інформаційної тиші, то це не вплине на інформацію, що «тектиме» від Росії та США.

Також Білецький погодився з думкою Кирила Вереса, що переговори впливають на рекрутинг

«Вважаю, що він десь правий. Мене це, нашу бригаду не торкнулося, але глобально я думаю, що правий. Що там перемовини, постійні розмови про перемовини, мінус там 10-15 відсотків рекрутингу на місяць», — підкреслив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ.

Нагадаємо, Білецький пояснив, яка основна стратегія росіян на фронті.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie