Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк / © Associated Press

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«Суб’єкт Путін» прямо заявляє, що не зацікавлений ні в припиненні вогню , ні в перемир’ї, ні в закінченні війни в цілому. Він має намір продовжувати війну, а щоб полегшити завдання своій окупаційній армії, домагається припинення військової та фінансової підтримки України.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю «FREEДOM».

«Він не може самостійно впоратися, природно, попри всю свою пропагандистську риторику про те, що сильнішої армії ніколи у світі не існувало. Ну, ми з вами після трьох років війни розуміємо, що це, звичайно, близько не так. Ось його завдання зараз — імітувати участь у переговорному процесі, підігруючи стратегії США у своїх інтересах. Тому що ці інтереси сягають області припинення будь-якої допомоги Україні — мілітарної чи фінансової», — заявив Подоляк.

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Він уточнив, що Путін хоче обмежити доступ України до світових ринків зброї, щоб позбавити її ресурсів для продовження оборони.

«Він [Путін — ред.] сьогодні практично повністю зняв це маскування, що „ми хочемо якогось припинення вогню, перемир’я“ тощо. Ба більше, вони збільшують кількість ударів <…> виключно по цивільному населенню, місцям багатоквартирної забудови, готелям, кафе, ресторанам, школам… Тобто, в принципі, конкретна технологія геноциду в набагато більшому масштабі, ніж це було вчора», — підкреслив радник.

На його думку, Путін упевнений, що ніхто навіть не збирається його зупиняти й «всі відвертатимуться».

«Ну так йому здається. Звісно, це не так насправді. Він і хотів це отримати з 2022 року — що всі вдаватимуть, що не помічають війну в Україні, і, відповідно, він зможе безмежжувати в повному обсязі», — зазначив Подоляк.

Він додав, що немає потреби гадати, чого хоче чи не хоче Росія, тому що заяви Путіна, Лаврова чи Пєскова чітко вказують на небажання закінчувати війну. Тому без ефективних інструментів жорсткого примусу Росії нічого не буде.

«Все це велика ілюзія, велика і страшна, як на мене, фатальна ілюзія. Те, що з РФ можна якісь домовленості мати через поступки чи формат м’яких позицій. Тут ми потрапили у скрутне становище, тому що всі адміністрації США після приходу до Білого дому завжди розпочинають свою роботу з так званої програми перезавантаження відносин із Росією. Як правило, це призводить до ще більш зухвалої поведінки Росії на глобальних ринках та у зовнішній політиці. Ось зараз, на жаль, це все відбувається на тлі війни, і ми бачимо саме ось це нестримне, безумовне, божевільне нахабство Росії. Тобто вона збільшує вбивство цивільного населення в Україні», — наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Путін постійно маніпулює вимогами для припинення війни та намагається переписати причини вторгнення в Україну. Зараз Кремль активізував зусилля, щоб позиціювати українську владу як «нелегітимну».