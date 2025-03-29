Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк / © Associated Press

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«Субъект Путин» прямо заявляет, что не заинтересован ни в прекращении огня , ни в перемирии, ни в окончании войны в целом. Он намерен продолжать войну, а чтобы облегчить задачу своей оккупационной армии, добивается прекращения военной и финансовой поддержки Украины.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для «FREEДOM».

«Он не может самостоятельно справиться, естественно, несмотря на всю свою пропагандистскую риторику о том, что более сильной армии никогда в мире не существовало. Ну мы с вами после трёх лет войны понимаем, что это, конечно, близко не так. Вот его задача сейчас — имитировать участие в переговорном процессе, подыгрывая стратегии США в своих интересах. Потому что эти интересы простираются в область прекращения любой помощи Украине — милитарной или финансовой», — заявил Подоляк.

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Он уточнил, что Путин хочет ограничить доступ Украины к мировым рынкам оружия, чтобы лишить ее ресурсов для продолжения обороны.

«Он [Путин — ред.] сегодня практически полностью снял эту маскировку, что „мы хотим какого-то прекращения огня, перемирия“ и так далее. Более того, они увеличивают количество ударов <…> исключительно по гражданскому населению, по местам многоквартирной застройки, по отелям, кафе, ресторанам, школам… То есть, в принципе, конкретная технология геноцида в гораздо большем масштабе, чем это было вчера», — подчеркнул советник.

По его мнению, Путин уверен, что никто даже не собирается его останавливать и «все будут отворачиваться».

«Ну, так ему кажется. Конечно, это не так на самом деле. Он и хотел это получить с 2022 года — что все будут делать вид, что не замечают войну в Украине, и, соответственно, он сможет беспредельничать в полном объеме», — отметил Подоляк.

Он добавил, что нет необходимости гадать, чего хочет или не хочет Россия, потому что заявления Путина, Лаврова или Пескова четко указывают на нежелание заканчивать войну. Поэтому без эффективных инструментов жесткого принуждения России ничего не будет.

«Все это большая иллюзия, большая и страшная, на мой взгляд, фатальная иллюзия. То, что с РФ можно какие-то договоренности иметь через уступки или формат мягких позиций. Здесь мы попали в тяжелое положение, потому что все администрации США после прихода в Белый дом всегда начинают свою работу с так называемой программы перезагрузки отношений с Россией. Как правило, это приводит к еще более наглому поведению России на глобальных рынках и во внешней политике. Вот сейчас, к сожалению, это все происходит на фоне войны, и мы видим именно вот эту нарастающую, безусловную, безумную наглость России. То есть она увеличивает убийство гражданского населения в Украине», — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, Путин постоянно манипулирует требованиями для прекращения войны и пытается переписать причины вторжения в Украину. Сейчас Кремль активизировал усилия, чтобы позиционировать украинские власти как «нелегитимные».