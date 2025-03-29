Бої за Торецьк: у ЗСУ назвали втрати росіян

Бої за Торецьк

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Ще на початку лютого Росія заявила про захоплення міста Торецька Бахмутського району Донецької області. Однак, насправді, бої за місто тривають досі. Ворог кидає туди додаткові сили, які захисники перетворюють на попіл.

В ефірі телемарафону речник ОТУ «Луганськ» Дмитро Запорожець приголомшив втратами росіян у боях за Торецьк.

Які втрати у ворога на Торецькому напрямку

За словами військового, основні сили росіян на Торецькому напрямку представлені 51-ою армією. Під час активних наступальних дій на цій ділянці фронту противник зазнав значних втрат. Це підтверджують дані розвідки.

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Запорожець уточнив, що за це період зафіксовано близько 13,5 тисячі зниклих безвісти окупантів. «Це потенційні „двохсоті“, — уточнив речник.

Нагадаємо, що ситуація у Торецьку непроста. Лінія зіткнення там дуже динамічна і хаотична. Загарбники переважають українські сили за кількістю людей і техніки. Ба більше, російська армія перекинула додаткові підрозділи на Торецький напрямок, зокрема 150 мотострілецьку дивізію.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ 21 березня уразили район зосередження сил окупантів у Торецьку.