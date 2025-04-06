Посол Бринк сообщила, поступает ли в Украину военная помощь США

Посол Бринк в Харьковской области

Реклама

Посол Бринк прокомментировала поступление в Украину военной помощи США. По ее словам, это происходит каждый день.

Об этом написала посол США в Украине Бриджет Бринк.

Во время пребывания в Харькове она встретилась с храбрыми защитниками из добровольческой бригады, которая с 2022 года обороняет Харьковщину, используя новейшие технологии и инновации.

Реклама

"Наша военная помощь ежедневно поступает в Украину в поддержку ее защитников на передовой", — отметила Бринк.

Ранее украинский дипломат считает, что попытка Дональда Трампа навязать временное перемирие в войне РФ против Украины потерпела крах. Он оказался в ловушке.