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- Украина
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Посол Бринк сообщила, поступает ли в Украину военная помощь США
Дипломатка посетила Харьковскую область.
Посол Бринк прокомментировала поступление в Украину военной помощи США. По ее словам, это происходит каждый день.
Об этом написала посол США в Украине Бриджет Бринк.
Во время пребывания в Харькове она встретилась с храбрыми защитниками из добровольческой бригады, которая с 2022 года обороняет Харьковщину, используя новейшие технологии и инновации.
"Наша военная помощь ежедневно поступает в Украину в поддержку ее защитников на передовой", — отметила Бринк.
Ранее украинский дипломат считает, что попытка Дональда Трампа навязать временное перемирие в войне РФ против Украины потерпела крах. Он оказался в ловушке.