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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5681
Время на прочтение
1 мин

Посол Бринк сообщила, поступает ли в Украину военная помощь США

Дипломатка посетила Харьковскую область.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Посол Бринк в Харьковской области

Посол Бринк в Харьковской области

Посол Бринк прокомментировала поступление в Украину военной помощи США. По ее словам, это происходит каждый день.

Об этом написала посол США в Украине Бриджет Бринк.

Во время пребывания в Харькове она встретилась с храбрыми защитниками из добровольческой бригады, которая с 2022 года обороняет Харьковщину, используя новейшие технологии и инновации.

"Наша военная помощь ежедневно поступает в Украину в поддержку ее защитников на передовой", — отметила Бринк.

Ранее украинский дипломат считает, что попытка Дональда Трампа навязать временное перемирие в войне РФ против Украины потерпела крах. Он оказался в ловушке.

Дата публикации
Количество просмотров
5681
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