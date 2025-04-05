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Портников объяснил, почему США не могут добиться прогресса в переговорах с Россией: детали
Кремль не намерен отказываться от своих требований.
США должны изменить подход к переговорам с Россией, а не только сосредотачиваться на выдвижении условий.
Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
По его словам, Россия не намерена отказываться от своих максималистских требований. Американские политики, в частности сенатор Марко Рубио, пытались выяснить, готов ли Кремль уступить, однако прогресса в этом направлении нет.
"Такие люди как Марко Рубио прекрасно понимают, что происходит. Когда он встретился с россиянами, то сказал, что главной их целью было узнать какова политика россиян, готовы ли они отказаться от своих максималистских условий. И с тех пор они никуда не продвинулись в этих переговорах", - пояснил Портников.
Портников отметил, что Дональд Трамп хочет убедить Владимира Путина сначала прекратить огонь, а потом уже начать мирные переговоры с Украиной. Москва же отказывается от такого сценария и настаивает, что переговоры могут проходить только на фоне продолжения боевых действий.
Российские дипломаты, в частности Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Григорий Карасин, заявляют, что США не могут навязать свои условия, а сам подход Вашингтона для Кремля неприемлем.
«Украина может выполнить пять условий России, а затем Кремль выдвинет еще пять. Им нужно, чтобы война продолжалась вплоть до окончательного решения», – подытожил Портников.
Напомним, эксперты утверждают, что Кремль пытается достичь двойственных целей - улучшить связи с США, затягивает мирные переговоры и продолжать боевые действия в Украине.