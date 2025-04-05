Америка взорвалась массовыми протестами против Трампа: видео

Протетс против Трампа в Вашингтоне / © Associated Press

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В субботу, 5 апреля, в Соединенных Штатах начались массовые протесты против политики президента США Дональда Трампа. Люди вышли на улицы в Вашингтоне, столицах штатов и во Флориде, где сейчас находится американский президент.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что среди протестующих присутствуют люди с украинскими флагами.

Как сообщает The Guardian, протестную акцию под названием «Руки прочь» организовала группа MoveOn вместе с десятками других прогрессивных трудовых, экологических и правозащитных организаций.

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Организаторы ожидали, что протестующими станут более 500 000 человек.

Некоторые протестующие выразили надежду, что это событие, первая массовая демонстрация в Вашингтоне после вступления Трампа в должность, станет примером, который вдохновит других выступить против политики действующего хозяина Белого дома.

«Это общенациональная мобилизация, чтобы остановить наиболее наглый захват власти в современной истории», — говорится на сайте протеста.

Организаторы акции протеста обвиняют советника Белого дома и руководителя DOGE миллиардера Илона Маска в организации «тотального нападения на наше правительство, нашу экономику и наши основные права, разрешенные Конгрессом».

«Они хотят разделить Америку на части — закрывая офисы социального обеспечения, увольняя основных работников, упраздняя защиту прав потребителей — и все это, чтобы финансировать свою налоговую аферу миллиардеров. Они передают наши налоговые доллары, наши государственные услуги и нашу демократию сверхбогатыми. Если мы не сразимся сейчас, не останется ничего, что можно спасать», — заявляют организаторы протеста.

Протесты прошли после того, как на этой неделе фондовый рынок резко упал после объявления Трампом 1 апреля пошлин. Несмотря на экономические последствия, Трамп заявил в пятницу, что не изменит своей политики.

Согласно опросу Reuters, рейтинг поддержки Трампа на этой неделе упал до 43%, что является самым низким показателем с момента его вступления в должность.

Дата публикации 21:34, 05.04.25 Количество просмотров 7 В США тысячи людей протестуют против Трампа

Напомним, на фоне турбулентности на американских и мировых рынках, вызванной масштабным повышением пошлин, Дональд Трамп выразил уверенность в правильности своих действий.