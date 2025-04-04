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Трамп заявил о первой победе в торговой войне
Вьетнам соглашается снизить свои тарифы до нуля, если будет заключено соглашение с США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вьетнам готов полностью отменить свои пошлины для американских товаров, чтобы избежать введения новых повышенных тарифов, которые объявил хозяин Белого дома для этой страны в Юго-Восточной Азии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social, которое он опубликовал в пятницу, 4 апреля.
Американский президент сообщил, что сегодня в телефонном разговоре вьетнамский лидер То Лам сказал ему, что «Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если они смогут заключить соглашение с США».
Ранее Вьетнам попросил администрацию Трампа приостановить запланированные 46-процентные пошлины на вьетнамские продукты на срок до трех месяцев, чтобы сделать возможными переговоры.
В заявлении о разговоре с Трампом правительство Вьетнама подтвердило, что готово вести переговоры о снижении пошлин на импорт из США до нуля, и предлагает, чтобы США применили такую же ставку налога к вьетнамским товарам. Вьетнам готов импортировать больше из США и поощрять дальнейшие инвестиции США во Вьетнаме.
Оба лидера обсудят соглашение о «конкретизации» этих обязательств, и Дональд Трамп принял приглашение Лама в скором времени посетить Вьетнам.
«Я поблагодарил его [генсека компартии Вьетнама То Лама] от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», — говорится в сообщении американского президента в соцсети Truth Social.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о внедрении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары. Новые тарифы вступят в силу 9 апреля.