Администрация Трампа направила украинцам письма с требованием покинуть США

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Несколько украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили электронное письмо о том, что их статус аннулирован и они должны покинуть страну в течение семи дней.

Об этом пишет Reuters.

«Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, к вам могут быть приняты меры правоохранительных органов, которые приведут к вашему выведению из страны. Повторно сообщаем: (Министерство внутренней безопасности (DHS) — ред.) аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах», — говорилось в письме.

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Однако уже на следующий день, в пятницу, пресс-секретарь DHS заявил, что электронное письмо было отправлено ошибочно, а гуманитарная программа для украинцев, запущенная после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, продолжает действовать.

Кроме того, впоследствии DHS разослало дополнительное сообщение, в котором сообщалось, что приказ был ошибочным, и «условия вашего гуманитарного статуса, выданного ранее, остаются без изменений». Пока неясно, сколько украинцев получили ошибочное письмо.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа решила лишить статуса временного резидента 530 тысяч выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Им нужно покинуть Штаты до 24 апреля.