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Как приготовить майонез на молоке без яиц

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
571 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
293
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить майонез на молоке без яиц

Майонез на молоке без яиц / Фото: Credits

Майонез – это один из самых популярных соусов для заправки салатов, закусочных тортов. Для приготовления нежного и вкусного домашнего майонеза вам понадобится блендер и пару минут.

Преимущество его в том, что он получается очень густым, с натуральным вкусом, без вредных добавок и храниться в холодильнике до трех недель.

Ингредиенты

молоко
150 мл
растительное масло (рафинированное)
300 мл
сок лимона
3 ст. л.
горчица острая
1 ч. л.
сахар
1 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
  1. В стакан для блендера налейте молоко, растительное масло, погружной блендер опустите на дно чаши и взбейте на большой скорости тридцать секунд.
  2. Добавьте горчицу, сахар, лимонный сок, соль и взбейте еще около тридцати секунд.
  3. Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Молоко используйте любой жирности.

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