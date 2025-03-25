Как приготовить майонез на молоке без яиц

Майонез – это один из самых популярных соусов для заправки салатов, закусочных тортов. Для приготовления нежного и вкусного домашнего майонеза вам понадобится блендер и пару минут.
Преимущество его в том, что он получается очень густым, с натуральным вкусом, без вредных добавок и храниться в холодильнике до трех недель.
Ингредиенты
- молоко
- 150 мл
- растительное масло (рафинированное)
- 300 мл
- сок лимона
- 3 ст. л.
- горчица острая
- 1 ч. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- В стакан для блендера налейте молоко, растительное масло, погружной блендер опустите на дно чаши и взбейте на большой скорости тридцать секунд.
- Добавьте горчицу, сахар, лимонный сок, соль и взбейте еще около тридцати секунд.
- Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Молоко используйте любой жирности.
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