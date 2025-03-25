Как приготовить майонез на молоке без яиц

Майонез – это один из самых популярных соусов для заправки салатов, закусочных тортов. Для приготовления нежного и вкусного домашнего майонеза вам понадобится блендер и пару минут.

Преимущество его в том, что он получается очень густым, с натуральным вкусом, без вредных добавок и храниться в холодильнике до трех недель.

Ингредиенты молоко 150 мл растительное масло (рафинированное) 300 мл сок лимона 3 ст. л. горчица острая 1 ч. л. сахар 1 ч. л. соль 0,5 ч. л.

В стакан для блендера налейте молоко, растительное масло, погружной блендер опустите на дно чаши и взбейте на большой скорости тридцать секунд. Добавьте горчицу, сахар, лимонный сок, соль и взбейте еще около тридцати секунд. Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник.

Советы:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Молоко используйте любой жирности.

Читайте также: