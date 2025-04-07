Соковиті чебуреки: рецепт нашвидкуруч

Якщо ви хочете приготувати чебуреки швидко та смачно, цей рецепт стане вашим фаворитом. На сторінці mamanata.food поділилися чудовим способом приготування чебуреків, котрі лиш встигай смажити.

Викладіть готові чебуреки на паперовий рушник, щоб зняти зайвий жир.

У великій кількості розігрітої олії обсмажуйте чебуреки до золотистої скоринки з обох боків.

Накрийте другою половиною тіста та щільно притисніть краї. Для додаткової надійності можна скористатися виделкою, щоб ущільнити краї.

На одну половину кожного кружечка покладіть по 1–2 ст. л фаршу.

Добре перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілились.

Поступово вливайте холодну воду, щоб фарш став соковитішим, але не рідким.

У фарш додайте сіль, перець та подрібнену цибулю.

Загорніть тісто у харчову плівку чи накрийте рушником і залиште «відпочити» на 20–30 хв.

Як тільки суміш трохи охолоне, руками замісіть м’яке еластичне тісто.

Акуратно влийте кип’яток у борошно, помішуйте ложкою чи лопаткою.

У каструлі закип’ятіть воду, змішайте її з олією.

Поради:

Щоб начинка була соковитішою, додавайте більше цибулі. Цибуля не лише додає смаку, а й робить фарш м’якшим.

Для соковитішої начинки можна додати 200 г сала на 1 кг м’яса. Це зробить чебуреки ароматними та ніжними.

Якщо залишилися чебуреки, їх можна заморозити. Вони добре зберігаються та ви завжди зможете насолодитись смачними чебуреками на швидку руку.

Тісто на окропі — це справжній секрет м’якої текстури та хрусткої скоринки.

Не бійтеся додавати більше води до фаршу, щоб начинка була не тільки смачною, але й соковитою.