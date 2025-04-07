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Соковиті чебуреки: рецепт нашвидкуруч
Чебуреки — це смачна страва, яка є частиною кавказької кулінарної спадщини. Їхній хрумкий зовнішній вигляд і соковита начинка дарують задоволення у кожному шматочку.
Якщо ви хочете приготувати чебуреки швидко та смачно, цей рецепт стане вашим фаворитом. На сторінці mamanata.food поділилися чудовим способом приготування чебуреків, котрі лиш встигай смажити.
Інгредієнти
Для тіста
Борошно 500 г
Окріп 250 мл
Рослинна олія 50 мл
Сіль 1 ч. л
Для начинки
Фарш (свинина, яловичина чи їхня комбінація) 500 г
Цибуля 150 г
Сіль 1 ч. л
Мелений перець 0,5 ч. л
Вода 200–300 мл
Олія
Приготування
Просійте борошно у глибоку миску, додайте сіль.
У каструлі закип’ятіть воду, змішайте її з олією.
Акуратно влийте кип’яток у борошно, помішуйте ложкою чи лопаткою.
Як тільки суміш трохи охолоне, руками замісіть м’яке еластичне тісто.
Загорніть тісто у харчову плівку чи накрийте рушником і залиште «відпочити» на 20–30 хв.
У фарш додайте сіль, перець та подрібнену цибулю.
Поступово вливайте холодну воду, щоб фарш став соковитішим, але не рідким.
Добре перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілились.
Розкачайте тісто у тонкі кружальця.
На одну половину кожного кружечка покладіть по 1–2 ст. л фаршу.
Накрийте другою половиною тіста та щільно притисніть краї. Для додаткової надійності можна скористатися виделкою, щоб ущільнити краї.
У великій кількості розігрітої олії обсмажуйте чебуреки до золотистої скоринки з обох боків.
Викладіть готові чебуреки на паперовий рушник, щоб зняти зайвий жир.
Поради:
Щоб начинка була соковитішою, додавайте більше цибулі. Цибуля не лише додає смаку, а й робить фарш м’якшим.
Для соковитішої начинки можна додати 200 г сала на 1 кг м’яса. Це зробить чебуреки ароматними та ніжними.
Якщо залишилися чебуреки, їх можна заморозити. Вони добре зберігаються та ви завжди зможете насолодитись смачними чебуреками на швидку руку.
Тісто на окропі — це справжній секрет м’якої текстури та хрусткої скоринки.
Не бійтеся додавати більше води до фаршу, щоб начинка була не тільки смачною, але й соковитою.
Чебуреки краще смажити на середньому вогні, щоб вони не підгоріли, але й добре пропеклися всередині.
Чебуреки — це ідеальний варіант для смачної вечері чи перекусу. Їх можна готувати з різними начинками, але класичний рецепт із соковитим м’ясом і хрустким тістом завжди буде виграшний.
Смачного!