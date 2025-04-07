Український полярник після тяжкого поранення на фронті поїхав до Антарктиди

Антарктида / © ТСН

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Полярник Юрій Лишенко зустрів повномасштабне вторгнення в Антарктиці, але повернувшись до України, став до лав Сил оборони. Отримавши тяжке поранення і чекаючи на реабілітацію, він думав, що більше ніколи не побачить айсберги та пінгвінів. Але повернувся на льодяний материк на протезі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Юрій Лишенко зараз на станції Вернадського. Він каже, що це місце на Землі, де він відчуває спокій.

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«Є таке поняття, як полярний день, полярна ніч. Тобто зі сном тут у всіх, скажемо так, ну це все індивідуально. Я вам скажу про себе, що після поранення, після контузії були певні проблеми з засинанням, і скажу по собі, що тут я сплю набагато краще, причому з першого дня. Тобто це для мене такий як реабілітаційний санаторій вийшов несподівано», — каже він.

Він штурман за освітою. Вперше опинився в Антарктиці 2011 року й одразу полюбив. Він ходив у рейси на крайню північ, на крайньому півдні був уже тричі.

На станції Вернадського Юрій працює електриком-дизелістом.

«Наша станція забезпечена електроенергією завдяки станціям Volvo Penta, які тут знаходяться. І від їхньої роботи залежить робота всіх систем життєзабезпечення станції», — каже він.

© ТСН

Це і опалення, і водопостачання, електрика, тобто все, що працює на станції — працює від дизель-генераторних установок.

На початку повномасштабного вторгнення він теж працював на станції — це було довге відрядження тривалістю 15 місяців. Після Антарктики він повернувся до України та одразу пішов до війська. Він став бійцем 54-ї механізованої бригади. Воював за Сіверськ, Куп’янськ і Синьківку. Восени 2023 року Юрій отримав тяжке поранення.

«Це прилетіла міна 82-го калібру, просто безпосередньо в окоп, мені під ноги. У мене одразу була травматична ампутація, уламкові поранення», — каже він.

Поранений боєць думав про Антарктиду. Ногу ампутували вище коліна, на лікування і реабілітацію пішло пів року. Тепер він знову поїхав до Антарктиди.

Звісно, обмерзле каміння — не дуже інклюзивний простір, але Юрій справляється.

«Для тієї задачі, для якої я зараз тут перебуваю, мені непотрібно десь там ходити, гуляти по каміннях, тому що дизель-генератор розташований у нас безпосередньо біля станції, тобто тут з переміщенням проблеми немає, вся робота проводиться там, під дахом», — каже Юрій.

Коли повернувся на станцію, каже, відчув себе, наче приїхав додому.

Дата публікації 13:59, 07.04.25 Кількість переглядів 37 ТСН новини 13:00 7 квітня. Кривий Ріг у жалобі! Рівне шокував вирок суду над злочинцем

«І було дуже приємно, коли тебе так зустрічають щиро на станції і коли тобі кажуть, ласкаво просимо додому, це такий момент дуже емоційний», — згадує ветеран.

Юрій і про поранення, і про свою роботу говорить скромно, але дуже пишається — попри війну, українські науковці на краю світу роблять свою роботу. Повернутися до України Юрій планує вже наприкінці квітня.

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