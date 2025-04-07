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Олена Кравець повертається на сцену після трьох років паузи
Артистка зіграє одразу п'ять ролей у виставі.
Українська телеведуча Олена Кравець заінтригувала своїм новим етапом у кар'єрі.
Знаменитість вже тривалий час не з'являлася на телеекранах і сценах. Відійшовши від телепроєктів, вона обрала розвиток власного подкасту разом з донькою Марією, куди запрошувала різноманітних гостей. Проте нещодавно зробила неочікуваний анонс. У своєму фотоблогу Кравець заявила, що вийде на сцену з моновиставою, режисеркою якої виступила талановита Олена Коляденко.
За словами акторки, така ідея народилася ще дуже давно в співпраці з її психотерапевткою. Тож всі емоції та сценки "засновано на реальних подіях та історіях, як вислухала та записала психотерапевтка". Ба більше, всі п'ять ролей зіграє сама зірка.
"Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка пролежала в нотатках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з психотерапевткою і авторкою всіх історій у моновиставі повірили одна в одну", — заінтригувала Олена Кравець.
На таке ефектне повернення артистки на сцену вже відреагували її колеги та шанувальники:
"Вау, дуже тішуся за тебе" – Тетяна Песик
"Вау, Лєно, нарешті! Дуже хочу це побачити!" — Катерина Нікітіна
Вітаю! Як же круто
До слова, моновистава відбудеться 28 квітня у театрі імені Івана Франка у столиці.
Нагадаємо, нещодавно 22-річна донька Кравець Марія висловилася про весілля та ким працює.