Олена Кравець повертається на сцену після трьох років паузи

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

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Українська телеведуча Олена Кравець заінтригувала своїм новим етапом у кар'єрі.

Знаменитість вже тривалий час не з'являлася на телеекранах і сценах. Відійшовши від телепроєктів, вона обрала розвиток власного подкасту разом з донькою Марією, куди запрошувала різноманітних гостей. Проте нещодавно зробила неочікуваний анонс. У своєму фотоблогу Кравець заявила, що вийде на сцену з моновиставою, режисеркою якої виступила талановита Олена Коляденко.

За словами акторки, така ідея народилася ще дуже давно в співпраці з її психотерапевткою. Тож всі емоції та сценки "засновано на реальних подіях та історіях, як вислухала та записала психотерапевтка". Ба більше, всі п'ять ролей зіграє сама зірка.

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Олена Кравець / © concert.ua

"Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка пролежала в нотатках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з психотерапевткою і авторкою всіх історій у моновиставі повірили одна в одну", — заінтригувала Олена Кравець.

На таке ефектне повернення артистки на сцену вже відреагували її колеги та шанувальники:

"Вау, дуже тішуся за тебе" – Тетяна Песик

"Вау, Лєно, нарешті! Дуже хочу це побачити!" — Катерина Нікітіна

Вітаю! Як же круто

До слова, моновистава відбудеться 28 квітня у театрі імені Івана Франка у столиці.

Нагадаємо, нещодавно 22-річна донька Кравець Марія висловилася про весілля та ким працює.