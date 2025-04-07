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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1028
Время на прочтение
1 мин

Елена Кравец возвращается на сцену после трех лет паузы

Артистка сыграет сразу пять ролей в спектакле.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Елена Кравец

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets

Украинская телеведущая Елена Кравец заинтриговала своим новым этапом в карьере.

Знаменитость уже долгое время не появлялась на телеэкранах и сценах. Отойдя от телепроектов, она выбрала развитие собственного подкаста вместе с дочерью Марией, куда приглашала разных гостей. Однако недавно сделала неожиданный анонс. В своем фотоблоге Кравец заявила, что выйдет на сцену с моноспектаклем, режиссером которого выступила талантливая Елена Коляденко.

По словам актрисы, такая идея родилась еще очень давно в сотрудничестве с ее психотерапевтом. Все эмоции и сценки "основаны на реальных событиях и историях, какие выслушала и записала психотерапевт". Более того, все пять ролей сыграет сама звезда.

Елена Кравец / © concert.ua

Елена Кравец / © concert.ua

"Моноспектакль, идея которого родилась очень давно, пролежавшая в заметках телефона несколько лет и начавшая свое рождение только осенью 2024-го после разговора в кафе на Подоле, где мы с психотерапевтом и автором всех историй в моноспектакле поверили друг в друга", — заинтриговала Елена Кравец.

На столь эффектное возвращение артистки на сцену уже отреагировали ее коллеги и поклонники:

  • "Вау, очень радуюсь за тебя" – Татьяна Песик

  • "Вау, Лена, наконец! Очень хочу это увидеть!" - Екатерина Никитина

  • Поздравляю! Как же круто

К слову, моноспектакль состоится 28 апреля в театре имени Ивана Франко в столице.

Напомним, недавно 22-летняя дочь Кравец Мария высказалась о свадьбе и кем работает.

Дата публикации
Количество просмотров
1028
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