Священник розповів, чи можна зберігати прах рідних вдома

Священник Олексій / © скриншот

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Чи можна тримати вдома урну з прахом родичів? Священник розвінчав міфи та розповів про ставлення церкви до кремації.

Про це розповів священник Олексій.

«Гріха в спалюванні нема. Церква рекомендує природне поховання, але якщо спалили прах померлого і немає за що поховати, то одні розвіюють над океаном, другі тримають вдома на шафі бабу чи діда, щоб колись, як буде можливість, поховати. Воно можна, але нащо мені чи вам, чи будь-кому з нас прах померлого на шафі? Хата — це місце проживання ваше, тому померлого не дуже треба було б тримати», — заявив священнослужитель.

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Він радить ховати прах на цвинтарі, адже для цього «він і призначений». Навіть якщо фінансова ситуація складна, священник радить звернутися по допомогу до церкви або громади.

Нагадаємо, раніше священник розповів, чи є кремація гріхом.