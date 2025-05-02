ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Священник розповів, чи можна зберігати прах рідних вдома

Церква не радить тримати вдома урну з прахом родичів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Священник Олексій

Священник Олексій / © скриншот

Чи можна тримати вдома урну з прахом родичів? Священник розвінчав міфи та розповів про ставлення церкви до кремації.

Про це розповів священник Олексій.

«Гріха в спалюванні нема. Церква рекомендує природне поховання, але якщо спалили прах померлого і немає за що поховати, то одні розвіюють над океаном, другі тримають вдома на шафі бабу чи діда, щоб колись, як буде можливість, поховати. Воно можна, але нащо мені чи вам, чи будь-кому з нас прах померлого на шафі? Хата — це місце проживання ваше, тому померлого не дуже треба було б тримати», — заявив священнослужитель.

Він радить ховати прах на цвинтарі, адже для цього «він і призначений». Навіть якщо фінансова ситуація складна, священник радить звернутися по допомогу до церкви або громади.

Нагадаємо, раніше священник розповів, чи є кремація гріхом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie