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Мама з Лінкольнширу, Велика Британія, була «пригнічена», коли, зайшовши до вітальні, побачила, що її однорічний син їсть прах свого дідуся.

«Я все ще намагаюся це переварити», — сказала шокована Наташа Емені в інтерв’ю Caters News Service.

Мешканка Лінкольна забігла нагору всього на декілька хвилин, щоб забрати речі з пральні. Коли британка повернулася, то побачила свого сина Коа «вкритого попелом», після чого — на свій жах — зрозуміла, що він несвідомо з’їв рештки її батька.

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«Мені знадобилася мить, щоб зрозуміти, що це насправді був прах мого батька», — сказала Емені, яка швидко зняла відео на місці події.

У ролику під назвою «Коли твій син їсть твого тата» показано, як крихітний малюк безневинно прогулюється диваном в одязі та з обличчям, вимазаними попелом, наче людина, що пережила виверження вулкана.

Дитина зїла прах свого дідуся / © скриншот з відео

Потім камера переходить на порожню декоративну вазу зі знятою кришкою, навколо якої розкиданий дідівський прах.

«Мій син з’їв прах мого батька», — плаче Емені в кліпі.

Її особливо спантеличило те, що вона поставила урну на «верхню полицю», де, як вона думала, малюк не зможе її дістати, але вона глибоко помилялася.

Урна з прахом / © скриншот з відео

Крім того, малюк ніколи раніше не виявляв жодного інтересу до урни, попри те, що вона стояла там «все його життя».

На щастя, Коа не зазнав жодних негативних наслідків від своєї жахливої трапези. Коли його мама звернулася до лікарів за порадою, «вони сказали дати йому води, і з ним все буде гаразд».

Це не перший випадок. Так, у січні мама з Колорадо Моніка Лонг була шокована, коли виявила, що її сини з’їли прах свого прадіда, коли вона пішла до ванної кімнати.