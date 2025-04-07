Стало відомо, як Волтц додав журналіста до таємного чату: в усьому "винен" iPhone

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц / © Associated Press

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Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до таємного чату з високопосадовцями, оскільки за декілька місяців до цього у своїй телефонній книзі ненавмисно долучив номер журналіста до контакту тодішнього речника американського лідера.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на трьох анонімних співрозмовників.

Офіс інформаційних технологій Білого дому провів експертизу причин інциденту з появою журналіста в таємному чаті.

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Поінформовані про внутрішнє розслідування джерела видання розповіли, що раніше Голдберг надіслав президентській кампанії Трампа електронного листа на тему історії, в якій республіканця критикували за ставлення до поранених військових. Для протистояння цьому кампанія вирішила заручитися підтримкою Волтца, який на час був довіреною особою з питань нацбезпеки.

Електронного листа Голдберга переслали тодішньому речнику Трампа Браяну Г’юзу. Той скопіював та вставив зміст повідомлення, включно з підписом та номером телефону журналіста, до текстового повідомлення, яке надіслав Волтцу.

Волтц не телефонував Голдбергу, але «за дивовижним збігом обставин» випадково зберіг його номер у своєму iPhone в контакті Г’юза. До речі, останній зараз є прессекретарем Ради нацбезпеки США.

Таким чином, номер журналіста був помилково збережений на iPhone Волтца під час «оновлення пропозиції контактів». Одне з джерел описало це як функцію, за якою алгоритм iPhone додає раніше невідомий номер до наявного контакту, що може бути пов’язаний з ним.

Цю помилку ніхто не помічав, допоки Волтц не спробував додати Г’юза до таємного чату у Signal, де обговорювалися удари по хуситах, але зрештою додав туди Голдберга.

Видання нагадало, що одразу після виникнення інциденту Волтц заявив, що ніколи не бачився та не спілкувався з Голдбергом. А ще він припускав, що номер журналіста був «всмоктаний» до його телефону.

Адміністрація президента США не прокоментувала цю історію, а розслідування не встановило ступінь зв’язку Волтца з Голдбергом, якщо такий був. Сам журналіст заявляв: «Я не збираюся коментувати мої стосунки з Майком Волтцом, окрім того, що я знаю його і розмовляв з ним».

За інформацією видання, Трамп недовго розглядав можливість звільнення Волтца за цей інцидент. Однак більше президент США був розлючений тим, що у його радника був номер головреда The Atlantic, який він зневажає, аніж тим, що обговорення воєнної операції відбувалося у незасекреченій системі Signal.

Джерело видання повідомило, що Трампа поінформували про результати експертизи минулого тижня. Це відбулося приблизно тоді ж, коли президент США вирішив залишити Волтца на посаді. Трамп прийняв вибачення від радника та публічно захищав його протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, видання Politico повідомляло, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, голова апарату Сьюзі Вайлс і високопосадовець із персоналу Серджіо Гор пропонували Трампу звільнити Волтца після скандалу із журналістом у таємному чаті.