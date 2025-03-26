Міністр оборони США спростував витік секретних даних з урядового чату

Гегсет звернув увагу, що у "розсекреченій" інформації немає жодних секретів.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повідомлення про витік даних з секретного чату є фейком, а редактор The Atlantic взагалі не розуміє, який вигляд повинен мати "план нападу".

Про це очільник Пентагону написав у соцмережі X.

"Отже, розберімося. The Atlantic опублікував так звані "військові плани", і ці "плани" включають: жодних імен. Жодних цілей. Жодних місць. Жодних підрозділів. Жодних маршрутів. Жодних джерел. Жодних методів. І жодної секретної інформації. Це справді жалюгідні військові плани", – заявив Гегсет.

За його словами все це є доказом того, що редактор видання The Atlantic "поширює фейк".

"Джефф Голдберг ніколи не бачив військового плану або "плану нападу" (як він тепер називає його). Навіть близько", – наголосив очільник Пентагону.

Він додав, що зараз разом із командою зустрічається з командуванням США в Індійсько-Тихоокеанському регіоні (USINDOPACOM), "хлопцями, які складають справжні військові плани".

"Ми продовжуватимемо виконувати свою роботу, поки ЗМІ роблять те, що вони роблять найкраще: поширюють фейки", – резюмував Гегсет.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц узяв на себе відповідальність за те, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив до закритого чату, водночас припустив, що журналіст спланував це.

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