Малыш съел прах своего дедушки — фото

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Мама из Линкольншира, Великобритания, была «подавлена», когда, зайдя в гостиную, увидела, что ее годовалый сын ест прах своего дедушки.

«Я все еще пытаюсь это переварить», — сказала шокированная Наташа Эмени в интервью Caters News Service.

Жительница Линкольна забежала наверх всего на несколько минут, чтобы забрать вещи из прачечной. Когда британка вернулась, то увидела своего сына Коа «покрытого пеплом», после чего — к своему ужасу — поняла, что он бессознательно съел остатки ее отца.

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«Мне понадобилось мгновение, чтобы понять, что это действительно был прах моего отца», — сказала Эмени, которая быстро сняла видео на месте происшествия.

В ролике под названием «Когда твой сын ест твоего папу» показано, как крошечный малыш невинно прогуливается по дивану в одежде и с лицом, вымазанными пеплом, как человек, переживший извержение вулкана.

Ребенок съел прах своего дедушки / © скриншот с видео

Затем камера переходит на пустую декоративную вазу со снятой крышкой, вокруг которой разбросан дедовский прах.

«Мой сын съел прах моего отца», — плачет Эмени в клипе.

Ее особенно смутило то, что она поставила урну на «верхнюю полку», где, как она думала, малыш не сможет ее достать, но она глубоко ошибалась.

Урна с прахом / © скриншот с видео

Кроме того, малыш никогда раньше не проявлял никакого интереса к урне, несмотря на то, что она стояла там всю его жизнь.

К счастью, Коа не испытал никаких негативных последствий от своей ужасной трапезы. Когда его мама обратилась к врачам за советом, «они сказали дать ему воды, и с ним все будет хорошо».

Это не первый случай. Так, в январе мама из Колорадо Моника Лонг была в шоке, когда обнаружила, что ее сыновья съели прах своего прадеда, когда она пошла в ванную комнату.