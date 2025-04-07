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Малыш съел прах своего дедушки — фото
Мальчик позавтракал, когда мамы не было рядом.
Мама из Линкольншира, Великобритания, была «подавлена», когда, зайдя в гостиную, увидела, что ее годовалый сын ест прах своего дедушки.
«Я все еще пытаюсь это переварить», — сказала шокированная Наташа Эмени в интервью Caters News Service.
Жительница Линкольна забежала наверх всего на несколько минут, чтобы забрать вещи из прачечной. Когда британка вернулась, то увидела своего сына Коа «покрытого пеплом», после чего — к своему ужасу — поняла, что он бессознательно съел остатки ее отца.
«Мне понадобилось мгновение, чтобы понять, что это действительно был прах моего отца», — сказала Эмени, которая быстро сняла видео на месте происшествия.
В ролике под названием «Когда твой сын ест твоего папу» показано, как крошечный малыш невинно прогуливается по дивану в одежде и с лицом, вымазанными пеплом, как человек, переживший извержение вулкана.
Затем камера переходит на пустую декоративную вазу со снятой крышкой, вокруг которой разбросан дедовский прах.
«Мой сын съел прах моего отца», — плачет Эмени в клипе.
Ее особенно смутило то, что она поставила урну на «верхнюю полку», где, как она думала, малыш не сможет ее достать, но она глубоко ошибалась.
Кроме того, малыш никогда раньше не проявлял никакого интереса к урне, несмотря на то, что она стояла там всю его жизнь.
К счастью, Коа не испытал никаких негативных последствий от своей ужасной трапезы. Когда его мама обратилась к врачам за советом, «они сказали дать ему воды, и с ним все будет хорошо».
Это не первый случай. Так, в январе мама из Колорадо Моника Лонг была в шоке, когда обнаружила, что ее сыновья съели прах своего прадеда, когда она пошла в ванную комнату.