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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Чи є кремація гріхом: думка священника

Церква не засуджує кремацію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Могила.

Могила. / © pixabay.com

Чи є кремація гріхом? Християнська церква не засуджує процес спалення померлих і не вважає гріхом.

Про це розповів священник Олексій Філюк.

“Земля є си, і земля в землю піде. Ми, люди, з пороху земного взяті. Кремація не є гріхом. Якби було гріхом, то людей не спалювали б”, - наголошує він.

Зауважимо, що у Священному Писанні немає згадок про те, що тілоспалення є чимось гріховним. Навпаки, у Книгах Царств згадуються спалення людських трупів або їхніх останків.

Нагадаємо, раніше Олексій Філюк розповів, чи потрібно завішувати дзеркала у домі після смерті рідних. Це прийнято робити, бо, мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них чи "заблукати".

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Дата публікації
Кількість переглядів
287
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