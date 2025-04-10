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Чи є кремація гріхом: думка священника
Церква не засуджує кремацію.
Чи є кремація гріхом? Християнська церква не засуджує процес спалення померлих і не вважає гріхом.
Про це розповів священник Олексій Філюк.
“Земля є си, і земля в землю піде. Ми, люди, з пороху земного взяті. Кремація не є гріхом. Якби було гріхом, то людей не спалювали б”, - наголошує він.
Зауважимо, що у Священному Писанні немає згадок про те, що тілоспалення є чимось гріховним. Навпаки, у Книгах Царств згадуються спалення людських трупів або їхніх останків.
Нагадаємо, раніше Олексій Філюк розповів, чи потрібно завішувати дзеркала у домі після смерті рідних. Це прийнято робити, бо, мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них чи "заблукати".