У зірки "Сімейки Адамсів" Анжеліки Г’юстон діагностували рак

Анжеліка Г’юстон / © Associated Press

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Американська акторка та режисерка Анжеліка Г’юстон, яка зіграла роль Мортіші Аддамс у фільмі “Сімейка Адамсів”, повідомила, що в неї діагностували рак.

Тяжку хворобу в знаменитості виявили 2019 року після виходу стрічки “Джон Уїк 3: Парабелум”, де вона знімалася, пише People. Акторка зізнається, що діагноз став для неї справжнім шоком. Утім, рак змусив Анжеліку Г’юстон переосмислити своє життя та глянути на нього під іншим кутом.

“Це стало великим шоком, але це змусило мене усвідомити, чого я не повинна робити, місця, куди не варто ходити. Одним із таких було сприйняття життя надто серйозно. Тож тепер, коли з’являється можливість, я сміюся та намагаюся не робити з цього великого клопоту”, — зізнається артистка.

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Анжеліка Г’юстон / © Associated Press

Знаменитість не стала розкривати, який вид раку в неї діагностували. Натомість вона зізналась, що вже минула лікування і чотири роки перебуває в ремісії. Тим не менш, акторка не ставиться легковажно до свого здоров’я та регулярно перевіряється у лікарів. Також Г’юстон зізналась, що наважилася нарешті розповісти про свій діагноз, аби стати прикладом для інших не опускати руки.

“Мені виповнилося чотири роки, і це так багато для мене означає! Це фантастична річ. Я дуже пишаюся собою, і мені дуже пощастило. Мої лікарі були чудовими”, — ділиться акторка.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Даша Малахова вперше заговорила про свою онкологію. Знаменитість зізналась, що в неї виявили рак.