Ведуча Даша Малахова зізналась, що в неї виявили рак

Українська ведуча та акторка Даша Малахова здивувала неочікуваним зізнанням, що в неї виявили рак.

Про це знаменитість розповіла, коли вітала приятельку Яніну Соколову з днем народження, яка відсвяткувала його 6 березня. Даша Малахова у Facebook зазначила, що вони знають одна одну близько 20 років. За цей час ведучі обидві багато чого пройшли: заміжжя, народження дітей, розлучення, театр, війна і багато чого іншого. Утім, особливо Малахова здивувала словами, що рак був у них обох. Як відомо, Яніна Соколова восени 2018 року дізналася, що хвора на рак, а вже через сім місяців ведуча поборола онкологію.

"Пані (Яніну – прим. ред.) я знаю дуже давно, мабуть, років з 20. Боже, які ми вже давні, дівчинко. І стільки було за ці роки. І рак в нас обох, і війна, і телебачення, і театр, і діти народились, і кохання, і заміжжя, і розставання, і саме життя. Ти одна з найсильніших людей, які все одно вміють залишатись дуже жіночними у всіх своїх проявах, ти дуже щира і дуже чесна. Дякую тобі за боротьбу, за позицію, за те, що тобі вдається бути такою патріотичною, але ти щоразу залишаєшся розумницею", - звернулася до Соколової ведуча.

Допис Даші Малахової / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Щоправда, подробиці про свою онкологію Даша Малахова розповідати не стала. Тож, невідомо, коли саме в неї виявили недуг, який вид раку і чи вилікувалася вона.

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