Ведущая Даша Малахова призналась, что у нее обнаружили рак

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова удивила неожиданным признанием, что у нее обнаружили рак.

Об этом знаменитость рассказала, когда поздравляла приятельницу Янину Соколову с днем рождения, которая отпраздновала его 6 марта. Даша Малахова в Facebook отметила, что они знают друг друга около 20 лет. За это время ведущие обе много чего прошли: замужество, рождение детей, развод, театр, война и многое другое. Впрочем, особенно Малахова удивила словами, что рак был у них обоих. Как известно, Янина Соколова осенью 2018 года узнала, что больна раком, а уже через семь месяцев ведущая поборола онкологию.

"Госпожу (Янину – прим. ред.) я знаю очень давно, пожалуй, лет с 20. Боже, какие мы уже древние, девочка. И столько было за эти годы. И рак у нас обоих, и война, и телевидение, и театр, и дети родились, и любовь, и замужество, и расставание, и сама жизнь. Ты один из самых сильных людей, которые все равно умеют оставаться очень женственными во всех своих проявлениях, ты очень искренна и очень честна. Благодарю тебя за борьбу, за позицию, за то, что у тебя получается быть такой патриотической, но ты каждый раз остаешься умницей", - обратилась к Соколовой ведущая.

Пост Даши Малаховой / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Правда, подробности своей онкологии Даша Малахова рассказывать не стала. Поэтому неизвестно, когда именно у нее обнаружили недуг, какой вид рака и вылечилась ли она.

Читайте также: