Священник рассказал, можно ли хранить прах родных дома

Священник Алексей

Реклама

Можно ли держать дома урну с прахом родственников? Священник развенчал мифы и рассказал об отношении церкви к кремации.

Об этом рассказал священник Алексей.

«Греха в сжигании нет. Церковь рекомендует природное захоронение, но если сожгли прах умершего и не за что похоронить, то одни развеивают над океаном, другие держат дома на шкафу бабушку или деда, чтобы когда-то, как будет возможность, похоронить. Оно можно, но зачем мне или вам, или любому из нас прах умершего на шкафу? Дом — это место жительства ваше, поэтому покойного не очень надо было бы держать», — заявил священнослужитель.

Реклама

Он советует хоронить прах на кладбище, ведь для этого «оно и предназначено». Даже если финансовая ситуация сложная, священник советует обратиться за помощью к церкви или общине.

Напомним, ранее священник рассказал, является ли кремация грехом.