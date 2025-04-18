Тирамісу "Рафаело": рецепт смачного десерту

Тирамісу "Рафаело" / © Credits

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Одна з найцікавіших варіацій — тирамісу «Рафаело», натхненна відомими цукерками з кокосом та мигдалем. Цей десерт не містить сирих яєць, готується дуже швидко і не потребує випікання — ідеальний варіант для домашнього чаювання чи романтичної вечері.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Valeriia Veligura і він одразу підкорив серця підписників — ніжний крем, кокосова стружка, шматочки цукерок, ароматне печиво «Савоярді» — усе це створює справжню симфонію смаку.

Інгредієнти

Печиво «Савоярді» 100 г (приблизно 10–12 штук)

Молоко (звичайне чи кокосове) 125 мл

Сир маскарпоне чи крем-сир 250 г

Вершки (звичайні чи кокосові) 250 мл

Згущене молоко (звичайне чи кокосове) 100 мл

Цукерки Raffaello 10 штук (приблизно 100 г)

Кокосова стружка 25 г

Приготування

У глибокій мисці збийте маскарпоне (чи крем-сир), охолоджені вершки та згущене молоко міксером до утворення густої, повітряної маси. Консистенція має бути стійкою, але м’якою. Подрібніть цукерки Raffaello (можна вручну чи у блендері), додайте до крему разом із кокосовою стружкою. Обережно перемішайте лопаткою до однорідності. Кожне печиво швидко занурюйте у холодне молоко, викладайте у форму в один рівний шар. Нанесіть половину крему поверх печива, розрівняйте. Повторіть це з другим шаром печива та крему. Верхній шар має бути ідеально гладким. Накрийте форму харчовою плівкою та поставте у холодильник на 4–6 годин, а краще — на ніч. За цей час десерт добре просочиться, а крем стабілізується. Безпосередньо перед подачею прикрасьте десерт кокосовою стружкою, половинками Raffaello, меленим мигдалем або білим шоколадом.

Поради:

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Замість печива «Савоярді» підійдуть будь-які легкі бісквіти чи навіть пісочне печиво, однак оригінальний варіант краще тримає форму.

Готовий десерт зберігається в холодильнику до 3 днів, але найсмачнішим він є саме на наступний день після приготування.

Тирамісу «Рафаело» — це ніжність, аромат кокосу та трішки казки у кожній ложці. Якщо ви шукаєте десерт, який легко готувати та неможливо забути, цей рецепт точно для вас. Спробуйте та переконайтесь самі, що іноді найкраще ховається у простоті.