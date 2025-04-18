Коли і як висаджувати гладіолуси навесні: не пропустіть дати

Садівники зазвичай починають висаджувати гладіолуси від середини квітня до кінця травня / © Pixabay

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Гладіолуси здатні прикрасити будь-який сад. Щоб рослини добре пережили низькі температури у зимовий період, їхні цибулини потрібно викопувати наприкінці кожного сезону.

Цибулинки гладіолусів починають готувати до садіння десь за місяць, очищаючи від сухих лусочок, що заважатимуть росту пагонів. Повторний огляд бульб дозволяє виділити, обрізати та знищити всі уражені хворобами рослини.

Готувати ділянку для гладіолусів потрібно від осені, перекопавши на глибину в 30 см та додаючи зрілі органічні добрива (компост чи перегній), мінеральні добрива (50 г повної суміші чи фосфорно-калійних добрив).

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За потреби коригують текстуру. За умови високого ризику затримання води краще закласти дренаж.

Садити гладіолуси можна в кінці квітня чи на початку травня (коли земля прогрівається до 10 градусів на глибині висаджування). Регулюючи терміни висівання, можна коригувати й терміни цвітіння (ранній потребує укриття рослин для захисту від пізніх заморозків, пізній — більш інтенсивного догляду).

Цибулинки квітів висаджують на глибину, що втричі перевищує діаметр самих бульб (стандарт — від 10 до 15 см).

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