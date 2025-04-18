Когда и как высаживать гладиолусы весной: не пропустите даты

Садоводы обычно начинают высаживать гладиолусы от середины апреля до конца мая / © Pixabay

Реклама

Гладиолусы способны украсить любой сад. Чтобы растения хорошо пережили низкие температуры в зимний период, их луковицы нужно выкапывать в конце каждого сезона.

Луковицы гладиолусов начинают готовить к посадке где-то за месяц, очищая от сухих чешуек, мешающих росту побегов. Повторный осмотр луковиц позволяет выделить, обрезать и уничтожить все пораженные болезнями растения.

Готовить участок для гладиолусов нужно с осени, перекопав на глубину в 30 см и добавляя зрелые органические удобрения (компост или перегной), минеральные удобрения (50 г полной смеси или фосфорно-калийных удобрений).

Реклама

При необходимости корректируют текстуру. При высоком риске задержки воды лучше заложить дренаж.

Сажать гладиолусы можно в конце апреля или начале мая (когда земля прогревается до 10 градусов на глубине посадки). Регулируя сроки посева, можно корректировать и сроки цветения (ранний требует укрытия растений для защиты от поздних заморозков, поздний — более интенсивного ухода).

Луковицы цветов высаживают на глубину, что в 3 раза превышает диаметр самих клубней (стандарт — от 10 до 15 см).

Раньше мы писали, когда сажать картошку — до или после Пасхи. Больше об этом читайте в новости.