Какие цветы нужно высадить в апреле на клумбе: список

Клумбо. / © Unsplash

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Апрель – важный месяц для садоводов и дачников. В этот период на грядки пап клумбы высаживают немало растений. Ведь при хороших погодных условиях земля уже достаточно прогрелась. Можно сажать цветы без рассады – сразу в грунт.

Какие цветы следует высадить в апреле, читайте в материале ТСН.ua.

Почему важно сажать цветы в разный период времени? Специалисты отмечают: чтобы клумба радовала цветением от весны до осени, следует выбирать растения с разными периодами цветения. Именно посадки декоративных растений в апреле будут радовать цветением в течение лета и даже осенью.

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Какие цветы можно сажать в открытую почву в апреле:

некоторые луковичные;

холодостойкие семена;

ветви с длинными корнями, так как они не любят пересадку.

Какие цветы нужно высадить на клумбу в апреле:

бархатцы

базилики

иберийка

календула

матиола

кларкия

люпин

циния

эшольция

гладиолус

Напомним, ранее мы писали о том, какие цветы нужно успеть высадить в марте в открытую почву.