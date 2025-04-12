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Какие цветы нужно высадить в апреле на клумбе: список
Чтобы клумба радовала цветением от весны до осени, следует выбирать растения с разными периодами цветения.
Апрель – важный месяц для садоводов и дачников. В этот период на грядки пап клумбы высаживают немало растений. Ведь при хороших погодных условиях земля уже достаточно прогрелась. Можно сажать цветы без рассады – сразу в грунт.
Какие цветы следует высадить в апреле, читайте в материале ТСН.ua.
Почему важно сажать цветы в разный период времени? Специалисты отмечают: чтобы клумба радовала цветением от весны до осени, следует выбирать растения с разными периодами цветения. Именно посадки декоративных растений в апреле будут радовать цветением в течение лета и даже осенью.
Какие цветы можно сажать в открытую почву в апреле:
некоторые луковичные;
холодостойкие семена;
ветви с длинными корнями, так как они не любят пересадку.
Какие цветы нужно высадить на клумбу в апреле:
бархатцы
базилики
иберийка
календула
матиола
кларкия
люпин
циния
эшольция
гладиолус
Напомним, ранее мы писали о том, какие цветы нужно успеть высадить в марте в открытую почву.