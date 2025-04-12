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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Какие цветы нужно высадить в апреле на клумбе: список

Чтобы клумба радовала цветением от весны до осени, следует выбирать растения с разными периодами цветения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Клумбо.

Клумбо. / © Unsplash

Апрель – важный месяц для садоводов и дачников. В этот период на грядки пап клумбы высаживают немало растений. Ведь при хороших погодных условиях земля уже достаточно прогрелась. Можно сажать цветы без рассады – сразу в грунт.

Какие цветы следует высадить в апреле, читайте в материале ТСН.ua.

Почему важно сажать цветы в разный период времени? Специалисты отмечают: чтобы клумба радовала цветением от весны до осени, следует выбирать растения с разными периодами цветения. Именно посадки декоративных растений в апреле будут радовать цветением в течение лета и даже осенью.

Какие цветы можно сажать в открытую почву в апреле:

  • некоторые луковичные;

  • холодостойкие семена;

  • ветви с длинными корнями, так как они не любят пересадку.

Какие цветы нужно высадить на клумбу в апреле:

  • бархатцы

  • базилики

  • иберийка

  • календула

  • матиола

  • кларкия

  • люпин

  • циния

  • эшольция

  • гладиолус

Напомним, ранее мы писали о том, какие цветы нужно успеть высадить в марте в открытую почву.

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Дата публикации
Количество просмотров
128
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