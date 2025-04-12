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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Які квіти треба висадити в квітні на клумбі: список

Щоб клумба радувала цвітінням від весни до осені, варто вибирати рослини з різними періодами цвітіння.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Клумба.

Клумба. / © Unsplash

Квітень - важливий місяць для садівників та дачників. У цей період на грядки тат клумби висаджують чимало рослин. Адже, за хороших погодних умов, земля вже достатньо прогрілася. Можна садити квіти без розсади - відразу в ґрунт.

Які квіти варто висадити у квітні, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому важливо садити квіти у різний період часу? Фахівці наголошують: щоб клумба радувала цвітінням від весни до осені, варто вибирати рослини з різними періодами цвітіння. Саме садіння декоративних рослин у квітні тішитимуть цвітінням протягом літа і навіть восени.

Які квіти можна садити у відкритий ґрунт у квітні:

  • деякі цибулинні;

  • холодостійке насіння;

  • віти з довгим корінням, так як вони не люблять пересадку.

Які квіти треба висадити на клумбу в квітні:

  • чорнобривці

  • васильки

  • іберійка

  • календула

  • матіола

  • кларкія

  • люпин

  • цинія

  • ешольція

  • гладіолус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які квіти треба встигнути висадити в березні у відкритий ґрунт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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