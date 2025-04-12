Які квіти треба висадити в квітні на клумбі: список

Клумба. / © Unsplash

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Квітень - важливий місяць для садівників та дачників. У цей період на грядки тат клумби висаджують чимало рослин. Адже, за хороших погодних умов, земля вже достатньо прогрілася. Можна садити квіти без розсади - відразу в ґрунт.

Які квіти варто висадити у квітні, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому важливо садити квіти у різний період часу? Фахівці наголошують: щоб клумба радувала цвітінням від весни до осені, варто вибирати рослини з різними періодами цвітіння. Саме садіння декоративних рослин у квітні тішитимуть цвітінням протягом літа і навіть восени.

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Які квіти можна садити у відкритий ґрунт у квітні:

деякі цибулинні;

холодостійке насіння;

віти з довгим корінням, так як вони не люблять пересадку.

Які квіти треба висадити на клумбу в квітні:

чорнобривці

васильки

іберійка

календула

матіола

кларкія

люпин

цинія

ешольція

гладіолус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які квіти треба встигнути висадити в березні у відкритий ґрунт.