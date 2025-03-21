Які квіти треба встигнути висадити в березні у відкритий ґрунт: список

Березневий посів дозволяє планувати цвітіння вже до початку літа.

Традиційно квіти на клумбах чи в саду висаджують, коли температура повітря стане вищою, а земля добре прогріється. Зазвичай - це квітень. Втім, деякі види можна висаджувати у відкритий ґрунт у березні, адже вони стійкі до морозів.

Які квіти варто встигнути висадити до кінця березня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Фахівці пояснюють: якщо висадити квіти у березні, то вони зацвітуть вже на початку літа. Втім, список рослин варіюється залежно від цілей та термінів бажаного цвітіння. Тому одні культури краще висівати якомога раніше, а от інші можна відкласти ближче до кінця місяця.

У березні на розсаду висівають квіти, що потребують тривалого вегетації. Це

багаторічні рослини, які садять для отримання цвітіння наступного року;

однолітники, які встигають сформувати кущ і рясно зацвісти до початку літа.

Які багаторічні квіти сіяти в березні:

дельфіній

петунія

ехінацея

дзвіночки

еустома

Які однорічні квіти сіяти у березні:

лобурія

вербена

садовий тютюн

ротики

клеоме

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати троянди навесні, щоб спровокувати пишне цвітіння.

Читайте також: