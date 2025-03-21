Які квіти треба встигнути висадити в березні у відкритий ґрунт: список

Березневий посів дозволяє планувати цвітіння вже до початку літа.
Традиційно квіти на клумбах чи в саду висаджують, коли температура повітря стане вищою, а земля добре прогріється. Зазвичай - це квітень. Втім, деякі види можна висаджувати у відкритий ґрунт у березні, адже вони стійкі до морозів.
Які квіти варто встигнути висадити до кінця березня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Фахівці пояснюють: якщо висадити квіти у березні, то вони зацвітуть вже на початку літа. Втім, список рослин варіюється залежно від цілей та термінів бажаного цвітіння. Тому одні культури краще висівати якомога раніше, а от інші можна відкласти ближче до кінця місяця.
У березні на розсаду висівають квіти, що потребують тривалого вегетації. Це
- багаторічні рослини, які садять для отримання цвітіння наступного року;
- однолітники, які встигають сформувати кущ і рясно зацвісти до початку літа.
Які багаторічні квіти сіяти в березні:
- дельфіній
- петунія
- ехінацея
- дзвіночки
- еустома
Які однорічні квіти сіяти у березні:
- лобурія
- вербена
- садовий тютюн
- ротики
- клеоме
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати троянди навесні, щоб спровокувати пишне цвітіння.
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