Що робити з гіацинтами після цвітіння: як дати квітці друге життя

Гіацинт - квітка у горщику, яка радує око - бо дуже красива, та тішить нюх - бо має надзвичайно приємний запах. Якщо цю рослину правильно доглядати, то вона житиме не один тиждень. Коли ж вазон відцвів, то йому можна знову продовжити життя.

Що робити з гіацинтом у вазоні, який відцвів, розкажемо у матеріалі ТСН.ua.

Після цвітіння гіацинти зазвичай не цвітуть більше в домашніх умовах. Якщо хочете, аби наступного року рослина знову милувала око в кімнаті, то потрібно купити в магазині нову сильну цибулину. Але ця квітка може квітнути біля вашого будинку вже наступного року.

Що ж потрібно зробити з гіацинтами після цвітіння?

1. Перш за все потрібно зрізати квітку, коли вона відцвіла. Найкраще це зробити до формування насіннєвих коробочок, щоб рослина не витрачала сили на їхнє "виношування". Зрізати квітку треба не "під корінь", а залишити від цибулини 5-6 см.

2. Зрізати листя не потрібно, варто дочекатися поки воно пожовтіє та зав'яне. Також після цвітіння важливо не припиняти поливи рослини, адже цибулина ще "живе", а зелень не висохла. В такому випадку поливати гіацинт достатньо раз на тиждень протягом місяця - поки зелень повністю не пожовкне і не в'яне.

3. Щоб у наступному році китиці гіацинтів були пишними, густими та щільними, після відцвітання рослину обов'язково потрібно підгодувати. В основі підживлення повинні бути калій та фосфор, але у невеликих кількостях.

4. Коли пожовкне листя (зазвичай у червні-липні), цибулини викопують та очищають від землі. Спочатку їх слід зберігати у приміщенні, що провітрюється, без доступу прямих сонячних променів. Потім - очищають від старих лусок і коренів, відокремлюють діток, що добре сформувалися, та переносять до теплого місця, де зберігають до осені.

5. У відкритий ґрунт гіацинт садять восени - від кінця вересня до початку жовтня. Рання посадка призведе до того, що рослина почне рости і загине від зимових морозів. Для посадки вибирають сонячні, теплі, безвітряні місця.

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